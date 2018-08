%%%Publicis baut Markt-Position in Brasilien aus%%%

Über ihre Tochter Publicis Communications kauft die französische Agentur-Holding Publicis Groupe den brasilianischen Data-driven-Spezialisten One Digital. Die 2003 gegründete Agentur mit Sitz in São Paulo hat ihre Aktivitäten auf die Felder Business Performance und Kreativität ausgerichtet. Das 64-köpfige Agentur-Team betreut sowohl nationale als auch internationale Kunden wie American Express, die Krypto-Währung BitBlue, die Online-Bank Next und Aluminium-Hersteller Norsk Hydro Brasil.







Die Gründerin und CEO Michelle Matsumoto bleibt als CEO an Bord und wird eng mit Justin Billingsley, Global COO von Publicis Communications, zusammenarbeiten. Publicis Communications beschäftigt in Brasilien rund 1.700 Mitarbeiter. Brasilien ist mit Agenturen wie Arc, Deepline, DPZ&T, F/Nazca Saatchi & Saatchi, Leo Burnett Tailor Made, MSL, Publicis Brazil, Prodigious, Sapient AG2, Talent Marcel und Vivid Brand präsent.