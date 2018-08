%%%BrinkertMetzelder: So startet Brinkerts und Metzelders Agentur%%%



Christoph Metzelder und Raphael Brinkert (v.l.) schieben mit 'BrinkertMetzelder' eine neue Agentur an (Foto: BrinkertMetzelder)

Die neue Agentur für Social Campaigning & Sustainable Marketing der beiden Gründungsgeschäftsführer der Sportmarketing-Agentur Jung von Matt/sports Raphael Brinkert und Christoph Metzelder nimmt Form an: 'BrinkertMetzelder' startet am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2018, mit zehn Mitarbeitern in Düsseldorf. Jung von Matt ist an dem neuen Dienstleister beteiligt. Zielkunden der Agentur sind Unternehmen, Verbände, Stiftungen, Institutionen und Initiativen. Schwerpunkte der Arbeit werden Social Campaigning & Sustainable Marketing, also gesellschaftliche und nachhaltige Kommunikation, bilden.

Raphael Brinkert sagt: "Marken werden langfristig nur erfolgreich sein, wenn sie ökologische, ökonomische und soziale Ziele in Einklang bringen und nachhaltiges Marketing Top-Thema bei Entscheidern wird. Mit unserer Agentur möchten wir nach dem erfolgreichen Auf- und Ausbau von Jung von Matt/sports zu Europas kreativster Sportmarketingagentur 2018 die nächste Marktlücke erschließen und eine kommunikative Speerspitze für die zentrale Kommunikationsherausforderung unserer Zeit werden."

Christoph Metzelder ergänzt: "Unsere Welt verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich und die Digitalisierung verändert alles, wie wir auch bei der jüngsten Integrations-Debatte sekündlich im Web erleben. Mit Kampagnen wie 'Recht auf Menschenrecht', unserem vielfältigen sozialen, politischen und gesellschaftlichen Engagement und den Erfahrungen aus meiner Stiftung haben wir ein hervorragendes Fundament für den Aufbau unserer Agentur, die unserem Gründer-Gen folgt und unserer Leidenschaft neben dem Sport Rechnung trägt."

Vom Sitz der Agentur aus arbeitet Metzelder bereits mit seiner Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche national. Im Laufe des ersten Jahres sind mobile Offices in Hamburg und Berlin sowie bei Kunden in Form von Embedded Teams geplant. Über weitere Neuigkeiten zur Agentur berichten die Gründer in den kommenden Wochen auf den sozialen Kanälen der Agentur. Eine Frage- und Antwortrunde wird es bereits heute als Instagram-Story geben.