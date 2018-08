%%%Warsteiner soll sich für die Hirschen Group entschieden haben%%%

Beim Pitch um das Lead-Mandat für die Biermarke Warsteiner aus dem Hause der Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG in Warstein soll es zu einer Entscheidung gekommen sein: Das Rennen soll nach 'new business'-Informationen die Hirschen Group gemacht haben. Welche Agentur-Marke den Kunden betreuen soll, ist nicht bekannt. Auch wie es um den weiteren Pitch zum Digital-Geschäft steht, ist nicht überliefert. Die Hirschen Group bestätigt die Teilnahme am Pitch um die Lead-Betreuung, gibt aber keine weiteren Kommentare zum Ausgang ab. Von Kundenseite ist ebenfalls kein Kommentar zu bekommen.

Zuletzt hatte die WPP-Tochter Grey Warsteiner betreut. Die Network-Agentur war allerdings zum Pitch nicht eingeladen worden. Was Greys Kreativ-Chef dazu zu sagen hat, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 31. Im Chefsache-Interview äußert er sich zudem über den Etat-Verlust von C&A und die Umstrukturierungen in der Führung.

Den Anstoß für den Warsteiner-Pitch nach knapp drei Jahren der Zusammenarbeit mit Grey könnte der Weggang von Vertriebs- und Marketingchef Martin Hötzel gegeben haben. Er verließ das Unternehmen zum Jahresende 2017. Seine Aufgaben übernahm die ehemalige GfK-Vorständin Alessandra Cama. Bereits zuvor hatte Warsteiner im März 2017 die Stelle des Marketingleiters, zuletzt besetzt durch den Spanier Jordi Queralt, ersatzlos gestrichen. Die Aufgaben laufen seitdem unter den Säulen Strategie und Umsetzung zusammen.