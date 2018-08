%%%Mathias Sinn und Maximilian Vogel gründen Startup-Factory Rain%%%



Mathias Sinn und Maximilian Vogle sind die Köpfe hinter Rain (Foto: Rain)

Der ehemalige Mitgründer von der Syzygy-Tochter Hi-Res, Mathias Sinn, hebt gemeinsam mit Maximilian Vogel, Gründer und CEO von Big Picture, in Berlin eine neue Agentur aus der Taufe. Sie trägt den Namen Rain, abgekürzt für Rapid Innovation, und geht mit einem zehnköpfigen Team an den Start.



Der Dienstleister soll, wie der Name es bereits andeutet, Unternehmen dabei unterstützen, neue digitale Geschäftsmodelle schneller auf den Markt zu bringen. Sinn und Vogel, die sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Razorfish kennen, nutzen für diesen Ansatz langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Minimum Viable Products (MVPs) sowie Expertise in den Bereichen UX-Konzeption, Design-, Frontend- und Plattform-Development. So kann in kurzer Zeit ein digitales Produkt entwickelt und getestet werden.



"Für mich ist Rain die logische Fortsetzung meiner bisherigen Arbeit in anspruchsvollen Digitalagenturen", sagt Sinn. "Maximilian und ich sind digitale Vollblutunternehmer, die sich perfekt ergänzen. Mit unserer Erfahrung und unserem tollen Team sind wir in der Lage für traditionelle Unternehmen erfolgreich Business-Transformation zu betreiben."



Vogel ergänzt: "Wir von Rain bringen beide Welten zusammen. Approach und Know-how von Startups sowie den 'Unfair Advantage', also den spezifischen Vorteil, traditioneller Unternehmen, die diese Marktposition nutzen können, um schnell neue digitale Geschäftsmodelle zum Erfolg zu führen."



Rain ist eine Ausgründung der Rapid Innovation Unit von Big Picture. Die Transformationsberatung verfügt mittlerweile über ein 40-köpfiges Team aus Digitalexperten und betreut Kunden wie Audi, BMW, Danone, Evonik, General Motors, Mercedes-Benz und Postbank.