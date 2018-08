%%%Omnicom baut Management und IT Consulting aus%%%

Die Agentur-Holding Omnicom mit Stammsitz in New York übernimmt die Digital-Beratung Credera mit Headquarter in Dallas. Der Full-Service Management & Technologie-Anbieter wird Teil von Omnicom Precision Marketing Group (OPMG), der Digital- und CRM-Gruppe innerhalb der Omnicom-Holding.







Credera wurde 1999 gegründet und ist derzeit mit über 300 Beschäftigten an den US-Standorten Dallas (Headquarter), Denver und Houston präsent. De Consulting-Company betreut Kunden wie Southwest Airlines, National Geographics, NRG oder HomeAdvisor. Der Fokus liegt dabei auf marTech und E-Commerce-Plattformen, mit denen Credera Unternehmen unterstützen kann, das Customer Engagement sowie Sales-Wachstum zu verbessern. Rob Borrego, CEO und Chairman bei Credera, wird weiterhin an der Spitze der Consulting-Gruppe bleiben.