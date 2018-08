%%%Grey startet Consulting-Gruppe%%%

Das WPP-Agentur-Netork Grey launcht Grey Consulting und wagt sich damit in den Beratungssektor. Die neue Einheit wird von Leo Rayman, derzeit CEO bei Grey London, geleitet und soll aus 150 Leuten weltweit bestehen. Rayman grüßt ab sofort als Global CEO bei Grey Consulting.







Grey Consulting soll Beratung mit kreativem Denken verbinden und so das Angebot über den typischen Kreativ-Brief ausdehnen. Zu den Kunden von Grey zählen Marken wie Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Kellogg's, Pfizer, Canon, die NFL, Marriott Hotels & Resorts und Néstle. Der Schritt in Richtung Consulting erfolgt aufgrund der Nachfrage auf Kundenseite, so Rayman.







Neben Leo Rayman wird Suresh Nair als Chief Creative Intelligence Officer arbeiten. Nair ist seit 2005 als Strategic Leader im weltweiten Grey Network tätig. Michael Houston, weltweiter Chef von Grey, definiert die neue Unit als Schlüssel-Part für das zukünftige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Grey-Networks. Das Angebot von Grey Consulting soll aus drei Disziplinen bestehen: Business & Brand Design, Innovation und Digital Trasnformation.







Rayman wird seine Position als CEO für Grey London abgeben, ein Nachfolger ist bisher noch nicht gefunden. Der Launch der Consultancy kommt einen Monat nachdem das Schwester-Newtork JWT eine Beratungsagentur für Canteen, eine Food & Beverage-Company, gestartet hat.