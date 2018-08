%%%WPP baut Präsenz in Indien aus%%%

Die britische Agentur-Holding WPP baut ihre Markt-Position in Indien weiter aus und übernimmt die Mobile Marketing Agentur Madhouse nun komplett, zuvor gehörte der WPP-Subholding GroupM bereits 50 Prozent der indischen Agentur. Madhouse ist Büros in Mumbai, Delhi und Bangalore präsent. Mit dem Smartphone-Boom in Indien wächst auch der Mobile Marketing Markt enorm.







Parallel zum Madhouse-Deal ordnet WPP auch sein Joint-Venture mit der indischen Agentur-Gruppe Rediffusion. WPP verkauft seinen 40-Prozent-Anteil und wird die Töchter Sudler, Wunderman und Y&R zu eigenen Büros aufbauen.