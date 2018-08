%%%WPP baut Campus in Prag%%%



An der Bubenská 1 entsteht WPPs neuster Campus (Foto: WPP)

Die britische Agentur-Holding WPP will ihre zwölf Agentur-Töchter in Prag unter ein Dach bringen - ähnlich wie bereits in Hamburg, Amsterdam, Mailand und Madrid. Das neue Prager WPP-Agentur-Gebäude soll an der Bubenská 1 entstehen und Platz für 1.500 Beschäftigte bieten.







Der Prager WPP-Campus soll 2021 eröffnet werden. Dieser Campus entsteht in einem alten Gebäude des Prager Elektrizitäts-Unternehmens. Das Gebäude wurde von Adolf Benš und Josef Køíž zwischen 1927 und 1935 erbaut. Die WPP-Company BDG architecture + design, wird sich um das Redesign der Innenausstattung kümmern.