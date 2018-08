%%%Ketchum launcht Tool 'Ketchum Unfiltered'%%%

Die New Yorker Kommunikationsberatung Ketchum hat in Zusammenarbeit mit dem Kölner Marktforschungsinstitut september Strategie & Forschung GmbH das Tool 'Ketchum Unfiltered' zur Analyse von emotionalen Reaktionen von Zielgruppen auf Kommunikationsmaßnahmen an den Start gebracht.



"Da die meisten emotionalen Prozesse vollkommen unterbewusst ablaufen, können Konsumenten nicht rational erklären, wie sie etwas empfinden", erklärt Markus Küppers, Geschäftsführer der september Strategie & Forschung GmbH. Zu diesem Zweck soll das Tool Nachrichten, Botschaften und Inhalte auf ihre Wirkung und ihren Impact untersuchen und optimieren. Die Neuheit aus dem Hause Ketchum basiert auf der von september entwickelten Methode heart.facts.



