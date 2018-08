%%%Jung von Matt geht mit Erstling für das Huawei P smart+ an den Start%%%

Im April 2018 sicherte sich die Hamburger Agentur Jung von Matt/Next Alster den digitalen Lead bei Huawei und launchte für das neue Smartphone P20 bereits die erste Kampagne. Der neue Aufschlag mit Start am gestrigen 2. August 2018 bewirbt das Einsteiger-Smartphone P smart+ des chinesischen Anbieters von Informations- und Kommunikationstechnologie mit Deutschlandsitz in Düsseldorf. Herzstück der Kampagne ist ein Film, der die Zielgruppe der 13 bis 18-Jährigen ansprechen soll. Zusätzlich wird das Smartphone von dem Influencer @laserluca beworben, der das Smartphone über seinen Channel promotet. Zudem ist Huawei eine Medien-Kooperation mit der 'Bravo' eingegangen, um die junge Zielgruppe zu erreichen. Neben Print und Online wird die Kampagne um Kommunikationsmaßnahmen auf WhatsApp, Facebook und Instagram ergänzt.



In dem Kampagnen-Film begegnet ein Jugendlicher im Wald einem Fabelwesen, das er fotografiert. Das Foto geht viral und das Wesen landet in einem Käfig – bis sich am Ende herausstellt, dass der Jugendliche das Foto lieber löscht, anstatt es zu posten. Mit dieser Botschaft möchte Huawei zu einen verantwortungsbewussten Umgang mit Inhalten in sozialen Medien aufrufen.



"Smartphones sind ein zentraler Bestandteil im Alltag von Teenagern. Sie ermöglichen eine unkomplizierte Kommunikation und verbinden Menschen", sagt Thim Wagner, Kreativchef Jung von Matt/Next Alster. "Aber nicht jeder Moment im Leben ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Huawei macht in seiner neuen Kampagne für das Huawei P smart+ auf mehr Verantwortung im Umgang mit selbstproduziertem Content aufmerksam."