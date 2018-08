%%%Coca-Cola feiert den 'Sommer deines Lebens'%%%



Coca-Cola erfrischt den Sommer mit Event-Gewinnen (Foto: The Coca-Cola Company)

Passend zu der hochsommerlichen Wetterlage ruft die The Coca-Cola Company mit Deutschlandsitz in Berlin den 'Sommer deines Lebens' aus: Im Rahmen der Sommer-Promotion werden verschiedene Reisen und Events verlost. Teilnehmen können Verbraucher über Aktionscodes auf den Produkten der Coca-Cola-Marken Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, mezzo mix, Sprite, ViO und ViO BiO LiMO.



Begleitet wird die Aktion von einer Marketing-Kampagne, die gemeinsam mit einem Agentur-Pool umgesetzt wurden. So zeichnen McCann Worldwide und Hogarth Worldwide für den TV-Spot verantwortlich, in dem der Rentner Mr. Hardley mitspielt, der bereits aus dem Coca-Cola Zero Sugar TV-Spot bekannt ist. Für die Promotion des Spots sowie sämtliche Out-of-Home-Maßnahmen ist Ogilvy aus Berlin zuständig. Die Motive sollen ab KW 32 zu sehen sein und die Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und ViO mit den Promotion-Labels und dem Aktionsdeckel zeigen.



Die Social Media- und PR-Maßnahmen betreut fischerAppelt relations, Hamburg. Dazu wurden sechs Influencer ausgewählt, die zu einer Instagram Challenge aufrufen. Die jeweiligen Aufgaben sind thematisch an die Sommererlebnisse auf den Promotion-Labels angelehnt. Pro Woche wird ein Influencer einen Gewinner aus seiner Community auswählen. Von KW 32 bis KW 38 werden zudem Ads auf Facebook und Instagram ausgespielt. Für den Bereich Digital zeichnet Scholz & Volkmer, Wiesbaden, verantwortlich, die Mediaschaltung liegt bei Mediacom aus Düsseldorf.



Die The Coca-Cola Company sitzt in Atlanta und hat über 500 Marken im Portfolio. Das Sortiment beinhaltet – neben Softgetränken – Wasser, Sportgetränke, trinkfertige Tees und Heißgetränke. Weltweit sind mehr als 700.000 Mitarbeiter für den Konzern tätig, in Deutschland sind es rund 8.000.