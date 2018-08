%%%Interpublic startet Customized Agency für Honeywell%%%

Der US-Konzern Honeywell mit Hauptsitz in Morris Plains New Jersey/USA hat einen mehrjährigen Betreuungsvertrag mit der US-Agentur-Holding Interpublic (IPG) abgeschlossen. Dieser Entscheidung ist ein Pitch vorausgegangen, an dem laut Honeywell mehrere internationale Agentur-Holdings beteiligt waren. IPG wird für Honeywell eine customized Agency mit dem Namen C2W aufbauen, ie dann für alle vier Honeywell-Geschäftsbereiche tätig werden soll. Der Vertrag zwischen Honeywell und IPumfasst die Bereiche Werbung, Public Relations, Digital Marketing, Corporate Marketing, Marken-Aufbau, sowie Demand Generation.

Der 1885 gegründete Mischkonzern ist heute in den Märkten Chemikalien, Luft- und Raumfahrt, Transport, Automatisierung sowie Sicherheit tätig. Der Umsatz lag 2017 bei 40, 5 Milliarden Dollar. Rund ein Viertel des Umsatzes wird in Europa erzielt, dabei spielt der deutsche Markt eine wesentliche Rolle. Die Deutschland-Zentrale von Honeywell befindet sich in Offenbach. Angesichts der Bedeutung der Bedeutung des deutsche Marktes wird es sicher auch eine C2W-Dependance in Frankfurt geben.