%%%'Spot des Monats' im Juli: wdv und Cyrano holen Edelmetall%%%

Die Experten-Jury des Bewegtbild-Wettbewerbs 'Spot des Monats' vom 'new business'-Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' vergibt im Juli dreimal Bronze. Ausgezeichnet wurden zwei Arbeiten von dem Corporate Publishing Dienstleister wdv, Bad Homburg: Eine Medaille bekam das Erklär-Video 'Das Rentenparlament – So funktioniert die Selbstverwaltung der Rentenversicherung' (Kunde: Deutsche Rentenversicherung Bund), eine weitere ging an den Spot 'Stevans Küchenwerkstatt: Linsen dreimal anders' (Kunde: AOK Nordwest).



Die Agentur Cyrano Kommunikation, Münster, erhielt für die Arbeit 'Einfach unverzichtbar' für die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) ebenfalls Bronze.



Der monatliche Wettbewerb wurde Anfang dieses Jahres vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots von Juli finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.



Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' August noch bis zum 20.08.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.