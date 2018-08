%%%Douglas startet offiziellen Marken-Relaunch%%%

Bereits im Mai 2018 hatte Douglas-CEO Tina Müller den neuen Markenauftritt präsentiert, nun wird der Rollout des neuen Markenauftritts offiziell angestoßen. Die E-Commerce-Plattform douglas.de, die Online-Shops in 14 weiteren europäischen Märkten sowie die Social Media-Kanäle von Douglas zeigen sich bereits im neuen Look. Bis Ende 2019 sollen die offline Douglas-Stores in Deutschland sowie in 16 weiteren europäischen Ländern mit dem Corporate Design ausgestattet werden.



Vom Logo, das die Peter Schmidt Group, Hamburg, entwickelt hat, bleibt der traditionelle Mint-Farbton, dafür wird die Typografie stark verändert. Neben dem Logo bilden ein neues Mission Statement und eine überarbeitete Bildsprache das Herz der neuen Markenstrategie. Der neue Marken-Claim lautet 'We encourage and inspire you to have the confidence to live your own kind of beauty' und soll laut Marketingchef Lucas van Eegehn Douglas-Kunden ermutigen und inspirieren, ihre individuelle Schönheit zu leben. "Wir orientieren uns bei allem, was wir tun, nicht nur an den Wünschen unserer Kunden von heute, sondern fragen uns immer, welche Bedürfnisse sie morgen haben werden. Nur so können wir Douglas von einem Premium-Händler zu einer Premium-Marke weiterentwickeln", so van Eegehn.



Die neue Bildsprache wird durch den Fotografen Peter Lindbergh umgesetzt, der Prominente wie Cara Delevingne, Amber Valletta, Alexa Chung, Lineisy Montero und Jon Kortajarena in Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten hat. Die Idee für die Lindbergh-Kampagne stammt von der Hamburger Agentur Select World. Anfang Februar 2018 waren die Motive im französischen Arles geshootet worden. Die Bilder der Kampagne werden in den Filialen sowie im Online-Shop und den sozialen Medien zu sehen sein. Der Relaunch soll schrittweise stattfinden – Douglas hat dafür einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag investiert.