'Zeit Campus': Was Jean-Remy von Matt über Work-Life-Balance in der Werbung denkt

In Zeiten, in denen die Werbebranche um Nachwuchs kämpft, macht JvM-Mitbegründer Jean-Remy von Matt im klare Ansagen in Richtung Generation Y: Bewerber, die auf einen pünktlichen Feierabend bestehen, sollten zu einer Agentur gehen, "die nicht unbedingt zu den Besten zählen will und wo eine freizeitorientierte Schonhaltung nicht groß auffällt", erklärt der 65-Jährige, der gerade in den Aufsichtsrat der Agentur gewechselt ist, dem jungen Karrieremagazin 'Zeit Campus'. Würde ein junger Fußballer den Trainer des FC Bayern im ersten Gespräch nach der Work-Life-Balance fragen, würde der ihm höchstwahrscheinlich etwas Ähnliches antworten, so von Matt, zum Beispiel: 'Hast du schon mal über die dritte Liga nachgedacht?‘

Eine Nachtschicht könne auch erfüllende Aspekte haben, erklärt der Kreative, der in seinen über 40 Jahren in der Werbebranche legendäre Kampagnen wie 'Geiz ist geil' und '3,2,1 … meins!' kreiert hat. "Wenn alles perfekt war, habe ich mich oft wie ein Held gefühlt."

Das Interview ist in der aktuellen Ausgabe von 'Zeit Campus' erschienen, die ab dem heutigen 7. August im Handel ist.

(Bild: Zeit Campus)