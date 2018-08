%%%Audi on demand fährt weiter mit Überground%%%

Mit einer neuen Kampagnen-Runde setzt die Hamburger Agentur Überground ihre Arbeit für den Mobilitätsservice Audi on demand fort: Unter dem Motto 'Own the Experience. Not the Car.' hat das Kreativkollektiv einen international einsetzbaren Content-Baukasten produziert. Basis ist wie schon im Frühjahr ein sogenanntes Smart Movie, das je nach Bedarf für verschiedene Einsatzzwecke und Kanäle zurechtgeschnitten werden kann - von der 82-sekündigen Kinoversion bis Social Media-Clip. Verschiedene Print- und Social-Media-Motive sowie weitere Digitalkreationen ergänzen das Bewegtbildmaterial.

Geshooted wurde in Südafrika; die Regie führte wie bereits bei der ersten Runde der Kampagne Chehad Abdallah von der Berliner Produktionsfirma Easydoesit. Die Motive verantwortet Fotografin Kate Bellm.

"Entlang eines 'Stream of Consciousness' erzählen wir eine oder mehrere Stories, die je nach Markt, Zielgruppe im Land und Ziel des Marketings variieren können"´, erklärt Agenturchefin Jo Marie Farwick. "Das ist superconvenient für unseren Kunden – ein langlebiger Contentbaukasten, der es den Ländern einfach macht, genau für ihre Ziele zu adaptieren ohne die Idee zu verwässern."