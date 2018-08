%%%Melitta geht globale Partnerschaft mit Manchester United ein%%%

Die Melitta Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Minden und der englische Rekordmeister Manchester United haben die Erweiterung ihrer mehrjährigen Partnerschaft vereinbart. Die "sehr positiven Kennzahlen" aus dem ersten Jahr der exklusiven Partnerschaft, die sich auf das Vereinigte Königreich, Irland und Deutschland fokussierte, hätten "das große Potential der Zusammenarbeit für beide Seitenbestätigt", heißt es bei Melitta. Die künftige Zusammenarbeit gehe dabei über eine klassische Sponsoring-Partnerschaft hinaus. Neben der medialen Präsenz und zahlreichen Rechten und Leistungen, die Melitta auf eigenen Plattformen aktiviert, zeige sich die Partnerschaft insbesondere im Stadion Old Trafford, der Heimspielstätte von Manchester United. In diesem wurden über 200 vollautomatische Melitta Kaffee-Automaten und -Maschinen innerhalb der Executive Club Boxes und Bewirtungsbereiche aufgestellt. Außerdem wurde das Red Café, in dem Melitta Produkte angeboten werden, von Melitta komplett umgestaltet. Damit kämen fast eine halbe Million Menschen, die jährlich das Old Trafford besuchen, in den Genuss der Kaffeespezialitäten von Melitta.

"Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten Fußballklubs der Welt hat bereits nach wenigen Monaten Ergebnisse geliefert, die unsere Erwartungen bei weitem übertroffen haben. Wir können die Leistungsfähigkeit unserer Produkte in einer der traditionsreichsten Fußballarenen unter echten Wettkampfbedingungen unter Beweis stellen – und die Resonanz darauf ist großartig," erklärt Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung von Melitta.