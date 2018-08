%%%Nature Valley ruft mit Pony & Blond zur Muddy Angel Challenge auf%%%

Etatgewinn für die Kommunikationsagentur Pony & Blond: Die in Hamburg ansässige deutsche Niederlassung der Cerealien-Marke Nature Valley hat die Hamburger Kreativen mit einer Launchkampagne beauftragt. Nature Valley gehört zum US-Konzern General Mills.

Um die neue Riegel-Sorte Kokosnuss & Mandel zu promoten, hat Pony & Blond rund um die Outdoor-Challenge "Muddy Angel Run", die jährlich u.a. in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und Mannheim veranstaltet wird, aktivierende Branded Content-Maßnahmen entwickelt.

Nature Valley fungiert als Kooperationspartner des Runs. Zusammen mit der Fitness-Influencerin fitjolle baut Pony & Blond in den kommenden zwei Monaten für den neuen Kunden eine virtuelle Fitness-Community auf, die sich gemeinsam auf die Challenge vorbereitet. Dafür wird zielgruppenaffiner Bewegtbild-Content über Facebook, Instagram und weitere digitale Plattformen ausgespielt. Über den Kanal von fitjolle können die Follower zudem Tickets für die Teilnahme gewinnen. Mit Zweitplatzierungsdisplays wird die digitale Kampagne bis an den Point of Sale verlängert. Pony & Blond verantwortet Kampagnenidee, Konzept und Contentproduktion. Die mediale Aussteuerung liegt bei Mindshare, Hamburg.