Burberry präsentiert neues Logo





Die britische Luxus-Marke Burberry gibt sich nach fast 20 Jahren einen neuen Look. Riccardo Tisci, Chief Creative Offcier von Burberry, engagierte den bekannten Peter Saville, der das Burberry-Logo auffrischte. Saville kreierte unter anderem 2017 auch das neue Logo für die Mode-Marke Calvin Klein. Für das neue Burberry-Logo hatte Saville nur vier Wochen - mehr Zeit gab ihm Riccardo Tisci nicht. Normalerweise würde er für einen solchen Auftrag vier Monate brauchen, merkte der Designer in einer Mail an.







Die neue Brand-Identity fokusiert auf dem Monogram "TB" – den Initalien des Burberry-Gründers Thomas Burberry. Die Farben des neuen Logos sind Rot, Weiß und Honigfarben – und entsprechen damit dem ikonischen Schachmuster von Burberry. Der Ritter auf seinem Pferd fehlen jedoch im neuen Logo. Ebenso der geschwungene Schriftzug.







Am neuen Logo scheiden sich die Geister. Auf den sozialen Medien kritisieren viele die Einfachheit des neuen Schriftzuges und vergleichen ihn mit einem Font aus Word. Andere lieben die neue Marken-Identität.







Im Februar 2018 trat Christopher Bailey als Chief Creative Officer von Burberry zurück. Riccardo Tisci übernahm im März 2018 den CCO-Job bei der britischen Luxus-Marke.







Burberry war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass sie rund (28 Millionen Pfund) ihres Inventars vernichtet haben, um ihren Luxus-Status zu behalten.