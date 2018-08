%%%Etatgewinn: Leonhardt & Kern setzt sich bei De 'Longhi durch%%%

Der Kaffee-Spezialist De‘Longhi arbeitet bei einer der wichtigsten Produkteinführungen des Jahres mit der Stuttgarter Agentur Leonhardt & Kern zusammen. Die Mannschaft von Geschäftsführer Florian Schmittgall, Creative Director Tatiana van Houten und Beratungschef Jens Greisinger setzte sich im Auswahlverfahren gegen andere namhafte Werbeagenturen durch.

Der ital­ienis­che Elek­trokonz­ern De’Longhi S.p.A. mit Sitz in Treviso exportiert weltweit in über hundert Länder. Die deutsche Niederlassung in Neu-Isenburg vertreibt Produkte in den vier Geschäftss­parten Heizen/Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food-Preparation; zu den Marken gehören neben De’Longhi auch Ken­wood und Braun. 2017 erzielte die De’Longhi Deutsch­land GmbH einen Umsatz in Höhe von 268,6 Mil­lio­nen Euro.



Aufgaben der Agentur sind die Ausarbeitung der Kommunikationsstrategie und die kreative Umsetzung der Launch-Kampagne. Dazu gehört neben der Endkundenkommunikation, die u.a. im TV und digitalen Kanälen gespielt wird, auch die B2B-Kommunikation mit dem Handel.

Leonhardt & Kern gehört zur Schmittgall Gruppe. Die inhabergeführte Agentur betreut mit einem rund 30 Köpfe starken Team Kunden wie WMF, HiPP, Daimler und die Stuttgarter Straßenbahn.