%%%Cocomore wird digitale Lead-Agentur von Bärenmarke%%%

Die Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH aus Thalfang im Hunsrück hat ihren Digital-Etat an die Cocomore AG mit Sitz in Frankfurt, Köln und Sevilla Cocomore vergeben. Die Digital-Agentur konnte sich im Pitch gegen zwei weitere namhafte Agenturen durchsetzen. "Uns ist wichtig, dass wir neue Kommunikationsmöglichkeiten für die Marke erschließen und Cocomore hat uns gezeigt, wie wir unsere Marke im digitalen Raum führen können", erklärt Dirk Hochschorner, Leitung Marketing BU National Brands bei Bärenmarke.



Die Zusammenarbeit startet mit einer Neupositionierung der Marke in den digitalen Kanälen. Dafür wurde die Rolle der verschiedenen digitalen Touchpoints neu definiert; Cocomore entwickelte auch eine neue Bildsprache. Erste Ergebnisse sind unter www.baerenmarke.de sehen. Neu auf der Website sind zum Beispiel interaktive Elemente: Die Nutzer können beispielsweise Postkarten an ihre Liebsten verschicken und an einer "Treue-Tatzen"-Sammelpromotion teilnehmen. Seit Juli ist Bärenmarke auch auf Facebook zu finden; der Auftritt wird ebenfalls von Cocomore betreut.



"Bärenmarke ist in Deutschland eine der bekanntesten Traditionsmarken, die viele Menschen seit den 1950er Jahren mit Qualität verbinden. Cocomore wird der Marke 'das Beste mitgeben' und sie ins digitale Zeitalter überführen – auf sämtlichen Kanälen", so Willi Kaiser, Managing Director bei Cocomore, zum Etatgewinn.



Mit insgesamt 180 Mitarbeitern an den Standorten in Frankfurt am Main, Köln, Genf und im spanischen Sevilla entwickelt Cocomore Kommunikations-, E-Commerce- und CRM-Lösungen für Kunden wie Nestlé, Procter & Gamble, Merz, Luxair, Rabobank und Tele Columbus in über dreißig Ländern.