%%%Orange Council entwickelt HR-Kampagne für Europace %%%

Ein vierbeiniges Testimonial liefert Einblicke in den Büro-Alltag: Die französische Bulldogge Elmo ist der zentrale Protagonist einer neuen Employer Branding-Kampagne, mit der sich die Berliner Finanzplattform Europace auf dem umkämpften Arbeitsmarkt für IT-Fachleute positionieren will.

"Unser Elmo besitzt einen eigenen Facebook-Account, gibt Interviews etc. und transportiert auf diese Weise die

angenehme Atmosphäre und das besondere Arbeitsklima bei Europace auf indirekte und sehr unpeinliche Art", erklärt Heike Schmidt, die bei Europace die Kampagne verantwortet. Die Europace AG betreibt eine Plattform zum Handel von Baufinanzierungen und nahestehenden Finanz- und Versicherungsprodukten. Auf der aktuellen Wunschliste der HR-Abteilung stehen sowohl Entwickler als auch Produkt Manager, Business Analysten und UX-Experten. Europace wünschte eine Kampagne, die nicht mit den typischen HR-Formeln arbeitet - und bekam sie vom ortsansässigen Büro der Agentur Orange Council. Das Team unter Leitung von Kreativdirektor Andreas Geyer entwickelte ein Konzept, das auf einen Mix von Owned und Paid Media setzt - und auf SEM-relevante Inhalte, damit die Zielgruppen organisch auf die Landingpage bzw. die angeschlossenen Social Media Kanäle gelangen.

„Wenn man sich in die Zielgruppe hineinversetzt, sind das Menschen, die keinen Job suchen, sondern gefunden werden wollen, die skeptisch und werberesistent sind. Und wir aus der Finanzbranche auf den ersten Blick vielleicht auch nicht als besonders hip gelten“, so Schmidt. Geyer ergänzt: „Auf keinen Fall darf man diese Leute mit erschreckend oft eingesetzten, ungefragten Selbstlob-Hudeleien langweilen. Versprochen wird denen eh immer alles. Und Social Media funktioniert so leider nicht.“

Was jedoch hervorragend in Social Media funktioniert, sind Tiere - und deshalb kommentiert Elmo in den Filmen mittels Gedankenstimme süffisant und leicht zynisch agile Arbeitsstrukturen, die Auswirkungen von gelebter Holakratie, Objective and Key Results. Über Facebook, YouTube, LinkedIn oder Google werden die User auf die Landingpage geführt.

Für Orange Council nicht das erste Projekt dieser Art: New Work, Interne Kommunikation, Employer Branding und Transformationsbegleitung sind Schwerpunkte der von Michael Barche, Ulrich Zünkeler, Andreas Geyer und Dr. Bernhard Zünkeler gegründeten Agentur mit weiteren Standorten in Hamburg, Bonn, Amsterdam und Hong Kong. Projekte aus diesem Bereich sind zum Beispiel künstlerische Rauminterventionen für die Telekom oder die kommunikative Unterstützung des Start-up Inkubator der Robert Bosch GmbH. Weitere Kunden sind Warner Music, Tchibo, Sonepar und Kairos.