%%%Accenture-Tochter übernimmt die Digital-Agentur Nice Agency komplett%%%

Die Accenture-Tochter Karmarama mit Headquarter in London hat den Digital-Shop Nice Agency zu 100 Prozent übernommen. Im Gegenzug verlässt der Mitgründer Ryan Hall die in London ansässige Agentur. Die Nice Agency wird in "Karmarama Creative Products" umbenannt und wird weiterhin im Bereich Mobile, Digital und Platform Design angesiedelt sein.







Die beiden Nice-Manager Dan Moran und Andrew Child werden Managing Partners bei Karmarama – beide hatten zuvor 12 Monate lang eng mit Hall als Client Partners zusammen gearbeitet. Als Managing Partner werden Moran und Child nun eng mit dem Karmarama-CEO Ben Bilboul zusammen arbeiten. Das Duo wird für die neuen Unit Karmarama Creative Products zuständig sein.







Nice Agency wurde 2009 gegründet und fünf Jahre später von Karmarama teilweise übernommen. Peter Dolukhanov, Mitgründer von Nice Agency und Partner von Ryan Hall, wurde 2015 zum Group Chief Technology Officer bei Karmarama und wird auch weiterhin in dieser Position tätig sein.