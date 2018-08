%%%sunzinet expandiert nach Stuttgart und Paderborn%%%

Die Kölner Digitalagentur sunzinet eröffnet zwei weitere Büros: In Paderborn will Senior-Entwickler Dennis Römmich ein Entwicklerteam aufbauen, das zunehmend auch Kunden im norddeutschen Raum betreut. Dafür wurde ein Büro im Stadtteil Riemeke aufgemacht, das noch Platz für neue Köpfe bietet: "Wir sind aktuell händeringend auf der Suche nach Entwicklern und Projektmanagern im Raum Paderborn. Der Standort ist brandneu und dementsprechend gibt es hier viel zu tun", sagt Römmich, und wirbt: "Wir bieten großartige Gestaltungsmöglichkeiten für motivierte digitale Talente." Bisher ist sunzinet neben dem Stammsitz Köln in Frankfurt am Main vertreten.



Auch in Stuttgart baut sunzinet eine Präsenz auf und hat gemeinsam mit dem Salesforce Consultant Apracor ein Büro mitten im Stadtzentrum bezogen. "Die Partnerschaft mit Apracor hat für uns viele Vorteile", erklärt Alex Gruhler, Geschäftsführer der sunzinet AG. "Der gemeinsame Standort macht es uns leicht, gemeinsame Projekte zu realisieren und durch virtuelle und kollaborative Arbeitsmethoden können wir über alle Standorte hinweg agieren. Die Schnelligkeit in der digitalen Branche wächst und Kunden möchten Verständlicherweise kurze Kommunikationswege bei höchster Qualität." Nötig gemacht habe den Ausbau der wachsende Kundenstamm in der Region - im Großraum Stuttgart betreut die Agentur u.a. Ebner Stolz und die Berner Group.



Die sunzinet AG steuert auch wirtschaftlich auf Wachstumskurs: 2017 erzielte das 1999 gegründete inhabergeführte Unternehmen einen Umsatz von mehr 6,5 Millionen Euro. Aktuell arbeiten bei rund 75 Mitarbeiter für Kunden wie Bayer, Bahlsen, Creditreform, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, OBI, LANXESS, Orthomol, RTL und STRABAG.