BrawandRieken holt B2B-Neugeschäft bei Vauth Sagel



Das Aufgabenspektrum reicht von der kontinuierlichen Markenprofilierung bis zum internationalen Prospekthandling (Bild: BrawandRieken)

Torsten Rieken, Mitgründer und Kreativchef von BrawandRieken, meldet Neugeschäft im B2B-Sektor. Die Hamburger Agentur konnte sich das Mandat eines Hidden Champions sichern: Das ostwestfälische Familienunternehmen Vauth-Sagel, einer der führenden Anbieter von Stauraum-Lösungen für Küchen, Wohnzimmer und Bäder in Europa, will zusammen mit BrawandRieken seinen Markenauftritt und die internationale Markenkommunikation weiterentwickeln. Perspektivisch umfasst das Auftragsvolumen das internationale Prospekthandling mit einem Volumen von 90 verschiedenen Objekten sowie die kontinuierliche Markenprofilierung.

Ziel ist es, die Markenpräsenz zunächst im B2B-Bereich zu stärken und zum Beispiel Raumplaner und Architekten profilierter zu adressieren. Zudem will Vauth-Sagel seine Handelspartner bei der Ansprache von Endkunden zu unterstützen. Dafür hat BrawandRieken u.a. Produktbroschüren in mehreren Sprachen entwickelt und umgesetzt, die Unternehmensvision in Form eines animierten Imagefilmes visualisiert sowie Shop-in-Shop-Displays entwickelt, die die Produktvorteile erleb- und anfassbar machen.

"Unternehmen wie Vauth-Sagel sind das innovative Rückgrat des deutschen Mittelstands", sagt Rieken. "Sie vereinen das Ingenieurswissen mit Imaginationskraft – und der Umsetzungsstärke inhabergeführter Firmen. Die lassen zu, dass man eigene Vorstöße mitbringt, denn sie lieben Ideen."

Auf Kundenseite verantworten Angelika Weidling (Head of Marketing) und Georg Wittenbrink (Head of Product Management Living) die Kommunikation.

Wachstum mit B2B und internationalen Kampagnen

Vauth-Sagel hatte einen Agenturpartner mit internationaler Erfahrung gesucht. Da konnten die Hamburger mit der Referenz Novartis punkten: 2016 gewann BrawandRieken in Genf den Pitch von Alcon, der Augenheilkunde-Sparte des Schweizer Konzerns. Auftrag war, die Kontaktlinsen-Marke Dailies in jungen Zielgruppen bekannt zu machen. "Mit uns hatten sich mehrere große Networks um den Etat beworben", berichtet Peter Brawand. "Wir sind mit der Philosophie angetreten, dass Kontaktlinsen weit mehr sind als nur eine Sehhilfe – nämlich eine 'Lizenz zum Leben'. Das kam offensichtlich an: Unsere Kampagne 'My first lenses' läuft in mittlerweile 16 europäischen Ländern." Vom TV-Spot über Social Media-Posts bis hin zum PoS-Material realisierte BrawandRieken insgesamt Dutzende von Werbemitteln – in 18 Sprachvarianten.

Auch die Zusammenarbeit mit Novartis soll weiter ausgebaut werden – mit neuen saisonalen und regionalen Motiv-Varianten für die Dailies, aber auch mit weiteren Produkten des Pharmaherstellers. "Bei Novartis sagt man über uns: Das ist zwar eine kleine Agentur aus Hamburg – aber die können das", erzählt Brawand. "Gegenüber den großen Networks trifft hier der Vergleich mit dem kleinen gallischen Dorf wirklich mal zu".

Die Dailies-Kampagne ist inzwischen in 18 Sprachvarianten ausgerollt (Bild: BrawandRieken)





Mehr zu Vauth-Sagel, weiteren neuen Kunden und der Wachstumsstrategie von BrawandRieken lesen new business-Abonnenten in Ausgabe 29/2018.