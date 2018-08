%%%pixelcreation gestaltet neuen Webauftritt für ffn%%%



Katrin Wulfert freut sich über den neuen Web-Auftritt von ffn (Foto: ffn)

Die Hannoversche Internet-Agentur pixelcreation hat für den niedersächsischen Radiosender ffn einen neuen Webauftritt umgesetzt. Er entstand in Zusammenarbeit mit Katrin Wulfert, Leiterin Online, die das Konzept erarbeitet hat.



Die neue Website präsentiert sich optisch aufgeräumter und strukturierter. Wenige große Bilder sorgen für Übersichtlichkeit, zudem ist nun ein direkter Kontakt zu den Moderatoren ins Studio möglich. Service-Elemente wie Verkehrsmeldungen und Wetterprognosen sind sichtbar oben angeordnet, ebenso wie Nachhöroptionen für regionale Nachrichten, Streams und aktuelle Comedyfolgen.



Katrin Wulfert sagt: "Technisch ist die Seite jetzt auf dem allerneuesten Stand und auf allen Devices noch optimaler zu bedienen." Das Fokus-Thema der Website ist Niedersachsen: "Auf der Startseite findet sich künftig ein täglich wechselndes Bild aus Niedersachsen, das die Vielschichtigkeit unseres Bundeslandes und seine besonders schönen Ecken präsentiert. Denn ffn liebt Niedersachsen und seine Einwohner – und das auch online!"



Der Radiosender hatte in der im Juli 2018 veröffentlichten Media Analyse (ma Audio 2018 II) seine Spitzenposition behauptet: Mit 420.000 Hörern pro Durchschnittsstunde ist ffn privater Marktführer in Norddeutschland und zählt damit zu den Top 3 der erfolgreichsten privaten Radiosender in ganz Deutschland.



pixelcreation wurde 2001 gegründet. Das 22-köpfige Team um Geschäftsführer Simon Künzel und Philip Schriever betreut Kunden wie den Autoteile-Zulieferer Wabco, die Autohandelsgruppe Dello & Dürkop, lavera, die Mecklenburgische Versicherungsgruppe oder die Personalverwaltungs-Gruppe PEAG.