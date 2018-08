%%%Mondelez-Pitch: Wavemaker sichert sich das Mandat für die DACH-Region%%%

Nach und nach sickern neue Infos zum Mondelez-Media-Pitch durch: Internationalen Fachmedien zufolge muss Etathalter Carat in weiteren Regionen das Mandat abgeben. Bisher hatte die Dentsu Aegis-Tochter den Etat weltweit betreut; Schätzungen der internationalen Marketingberatung R3 zufolge investiert jährlich 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar in Medialeistungen.

In dem seit mehreren Monaten laufenden Verfahren hatte der FMCG-Konzern, dem Marken wie Milka, Cadbury, Toblerone, Oreo und Jacobs gehören, seinen regionalen Organisationen weitreichende Autonomie bei der Wahl ihrer Agenturpartner gelassen. Schon im März war bekannt geworden, dass Mondelez im nordamerikanischen Markt künftig mit der Publicis-Tochter Spark Foundry und VaynerMedia zusammenarbeiten wird. In UK und Irland hingegen konnte Carat das Mandat offenbar verteidigen. Der Wert soll bei rund 50 Mio. britischen Pfund liegen. Auch in den südeuropäischen Ländern - Spanien, Italien, Portugal, Griechenland - sowie Russland, der Ukraine, Rumänien und den Ländern in der Ost-Adria-Region bleibt Carat am Ruder.

Für die DACH-Region soll sich dem Vernehmen nach Wavemaker den Zuschlag geholt haben, ebenso für Frankreich, Skandinavien, Ungarn, Tschechien, Litauen, die Slowakei und die Türkei. In Polen ist künftig Mindshare für den Etat verantwortlich. Auch Australien und Neuseeland gehen den Berichten zufolge an Mindshare.