%%%Wundermann baut globale Präsenz aus%%%

Die WPP-Tochter Wunderman übernimmt die Commerce-Experience-Agentur Gorilla Group und baut ihre Commerce-Präsenz weltweit aus. Mit 370 Mitarbeiter in den USA, Kanada, Polen und der Ukraine wird Gorilla Group künftig in die Wunderman Commcerce-Aktivitäten integriert. Die Gorilla Group arbeitet mit B2B sowie Direct-to-Consumer-Marken in den Bereichen Manufacturing, Appareal, Retail, Health und Beauty sowie Food & Drinks. Auf der Kundenliste stehen Namen wie American Hotel Register Company, RXBar, Kimberly Clark, Dean & DeLuca und Oscar de la Renta. Die Agentur wurde 1994 gegründet.