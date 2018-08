%%%Etatgewinn: edding entscheidet sich für BrawandRieken%%%



Die Dachmarkenkampagne spielt das Motto "Because I can" für verschiedene Anwendungsbereiche durch. Produktions-Insight: Der gelbe Lichtkegel auf diesem Motiv ist nicht nachträglich mit Photoshop eingefügt, sondern wurde tatsächlich mit Edding-Stiften in den Set "gemalt" (Bild: edding)

Prominenter Neuzugang auf der Kundenliste von BrawandRieken: Die Hamburger dürfen als neue kreative Leadagentur für den Bereich Schreiben und Markieren von edding International arbeiten. Das Team von Peter Brawand (GF Beratung) und Torsten Rieken (GF Kreation) konnte sich bereits Ende letzten Jahres in einem Pitch gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen.

Jetzt sind die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zu sehen: Unter der Leitidee 'Because I can' hat BrawandRieken eine neue Dachmarkenkommunikation entwickelt, die Menschen in allen Lebens- und Anwendungsbereichen motivieren will, sich mit edding kreativ zu verwirklichen. Der Ansatz wird nun einheitlich international in alle Bereiche und Kanäle für private Anwender und B2B-Zielgruppen von edding übertragen.

Auf Kundenseite verantwortet Ulrike Vollmoeller, Vice President Strategic Marketing International bei edding, die Zusammenarbeit: "Eine so vielschichtige Marke wie edding ganzheitlich zu kommunizieren ist eine sehr komplexe Herausforderung, die sowohl strategisches Know-how wie auch Expertentum in einzelnen Kommunikationsdisziplinen braucht. Wir sind überzeugt, mit BrawandRieken hierfür genau den richtigen Partner gefunden zu haben", begründet sie die Agenturentscheidung. Und Heiko Höhn, COO BrawandRieken, erklärt: "edding ist eine Kultmarke, die wie keine andere für intensive Farben und permanentes Markieren steht. Aber edding ist natürlich noch viel mehr. Die riesige Produkt-Range mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen und internationalen Märkten machen die Aufgabe vielseitig und spannend. Es ist das erste Mal, dass edding eine Kommunikationskampagne so stringent global implementiert und nimmt dadurch auch für uns eine Sonderstellung ein.

Ein weiterer Neukunde kommt aus dem B2B-Sektor: Der ostwestfälische Stauraumlösungs-Spezialist Vauth-Sagel hat BrawandRieken mit verschiedenen internationalen Kommunikationsaufgaben beauftragt (siehe nb-Meldung).