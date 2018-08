%%%Dentsu Inc. will reine Holding-Company werden%%%

Die japanische Company Dentsu Inc. – Eigner der Dentsu Aegis-Gruppe – will sich bis Januar 2020 in eine reine Agentur-Holding wandeln. Derzeit ist Dentsu Inc. sowohl Holding als auch Operating-Company. Zur Holding gehören Agentur-Töchter wie 360i, Carat und Isobar. Als Operating Company agiert Dentsu Inc. hingegen im Heimat-Markt Japan. Zudem gibt es auch Venture-Beteiligungen wie die OoH-Media-Agentur Dentsu Ad-Gear.







Dentsu Inc. startete das Dentsu Aegis Network, um die Akivitäten außerhalb Japans zu managen, nachdem die Aegis Group in 2013 übernommen wurde. Den Großteil seiner Einnahmen generiert Dentsu Inc. heute außerhalb Japans.







Dentsu Inc. ist derzeit die fünftgrößte Agentur-Holding weltweit. Die Top-Four sind WPP, Omnicom Group, Publicis Groupe sowie Interpublic Group – alle arbeiten bereits als reine Holding-Companies.