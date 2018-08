%%%Global Awards: Drei deutsche Kreative sitzen in der Jury%%%





Das international Global Awards Festival für Health & Wellnes Advertsing hat die Jury für 2018 bekannt gegeben. Kathy Delaney, Global Chief Creative Officer bei Publicis Health und June Laffey, Chief Creative Officer bei McCann Health werden 2018 als Vorsitzende die Health & Wellness- bzw. die Pharma-Executive-Jury leiten.







Die Mitglieder der Executive Jury und Grand Jury kommen aus über 20 Ländern, unter ihnen auch drei deutsche Kreative. Mike Rogers, Creative Partner bei Serviceplan Group für Innovative Communications, wird zusammen mit 12 weiteren kreativen Köpfen in der Executive Jury sitzen. Christoph Bohlender, Executive Creative Director bei Serviceplan Health & Life, wird zusammen mit Dirk Poschenrieder, Managing Director bei Havas Life in Düsseldorf, in der Grand Jury für die Global Awards 2018 mitarbeiten.