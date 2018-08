%%%Borussia Dortmund und Lagardère Sports setzen gemeinsam auf virtuelle Bandenwerbung %%%



Der neue Deal zwischen den langjährigen Partnern, Lagardère Sports und BVB, gilt zunächts für die kommmenden zwei Spielzeiten (Foto: Lagardère Sports)

Fußball-Erstligist Borussia Dortmund wird bei allen 17 Heimspielen der kommenden Bundesliga-Saison 2018/19 eine innovative Technologie zur virtuellen Bandenwerbung einsetzen. Lagardère Sports, exklusiver Gesamtvermarktungspartner des BVB, ist hierbei verantwortlich für die gesamtheitliche Umsetzung und globale Vermarktung der von der Sportrechteagentur verwendeten und lizensierten Virtual-Advertising-Technologie. Die aktuelle Vereinbarung gilt zunächst für die kommenden beiden Spielzeiten. Laut Lagardère Sports ist der achtmalige Deutsche Meister weltweit der erste Fußballclub, der bei sämtlichen Heimspielen diese Technologie einsetzt.

"Uns ist es wichtig, uns als Partner für unsere Partner immer wieder weiterzuentwickeln und Innovationen, sofern sie Sinn machen und zum BVB passen, zuzulassen. Gerade im Hinblick auf die Internationalisierung bieten sich uns durch Virtual Advertising enorme Chancen, weil wir somit unseren Partnern in den jeweiligen Regionen individuelle Möglichkeiten bieten können, im Umfeld der Spiele des BVB aufzutauchen. Dass wir mit dem Einsatz dieser Technik dann auch noch 'First Mover' in der Liga sind, freut uns, hat uns aber nicht zusätzlich angetrieben", sagt Carsten Cramer, BVB-Geschäftsführer für Vertrieb & Marketing.