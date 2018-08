%%%Jim Beam: Leo Burnett realisiert neuen globalen Marken-Auftritt%%%

'Great friends share great Bourbon' – unter diesem Motto läuft die aktuelle Multichannel-Kampagne der Whiskey-Marke Jim Beam aus dem Hause Beam Suntory. Sie soll den neuen globalen Marken-Auftritt promoten, den die Frankfurter Agentur Leo Burnett für Jim Beam entwickelt und umgesetzt hat. Der Rollout ist für den Herbst 2018 geplant. Die begleitende Kampagne umfasst in Deutschland OoH-Maßnahmen, die von Heye in München entwickelt wurden. Von Leo Burnett kommen PoS- und Social Media-Aktionen, für PR zeichnet fischerAppelt, Hamburg, verantwortlich. Zudem wird die Kampagne von Digital-Maßnahmen der Bonner Agentur ReinboldRost flankiert.



Der neue Markenauftritt wird in modernem und minimalistischem Stil gehalten und soll das Siegel in Rosetten-Form und den Marken-Schriftzug in den Fokus stellen. Diese Elemente werden in einer Plakatkampagne inszeniert, die im September startet.



"Der neue Marken-Auftritt lässt Jim Beam moderner und emotionaler auftreten, ohne dabei unsere traditionellen Werte außen vor zu lassen. Zudem zielen wir damit auf eine stärkere Differenzierung und einen höheren Wiedererkennungswert ab", sagt Bas Vermorken, Managing Director Deutschland bei Beam Suntory. Als Marketingleiter zeichnet Dennis Lange verantwortlich.



Die 'Great Friends share great Bourbon' stelle das bislang größte integrierte Aktivierungs- und Kommunikationskonzept der Marke im deutschen Markt dar.



Die Beam Suntory Deutschland GmbH sitzt in Frankfurt und ist eine hundertprozentige Tochter der US-amerikanischen Mutterfirma Beam Suntory Inc. in Chicago. Zum Marken-Portfolio gehören internationale Whisk(e)y-Marken wie Maker’s Mark, Knob Creek, Laphroaig, The Ardmore, Bowmore, Kilbeggan, Connemara, The Yamazaki, The Hakushu und Hibiki.