HD+: Heye lanciert Image-Kampagne im TV



Was van Gogh mit HD+ zu tun hat, wird in dem aktuellen Spot der Agentur Heye gezeigt (Foto: HD+)

Die Münchner Agentur Heye & Partner hat für die Satelliten-TV-Plattform HD+, Unterföhring, eine Reihe von TV-Spots umgesetzt. HD+ ist eine Tochter der SES S.A. in Luxemburg. Die neuen Spots sind der zweite Teil der Image-Kampagne, die im Juni 2018 angelaufen ist. Zum Auftakt setzte HD+ auf Print-, Online- und POS-Aktivitäten, nun folgen drei TV-Spots. Sie kommen in zwei Flights zum Einsatz: Im August/September 2018 sowie im Dezember 2018/Januar 2019. Das Bruttomediavolumen der Kampagne beläuft sich für das zweite Halbjahr 2018 auf zehn Millionen Euro, die bei Sendern wie ProSieben und Kabel 1 investiert werden. Produziert wurden die Spots von The Marmalade in Hamburg. Als Erzähler fungiert Friedrich Liechtenstein, bekannt aus der 'Supergeil'-Kampagne von Edeka.



Die Image-Kampagne von HD+ steht unter dem Motto: "Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. So wie Fernsehen und HD+." Dementsprechend spielen auch die TV-Spots mit Assoziationen und Wortketten.



"Die neuen TV-Spots sind eine bildstarke Ergänzung zu unserer neuen Kampagne 'Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen'", erläutert Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD+. "Damit unterstreichen wir erneut, dass HD+ als Marktführer die beste Wahl ist und die fairsten Konditionen bietet. Die prägnanten Geschichten der neuen HD+ Kampagne können flexibel an verschiedene Werbeformate angepasst werden."



Die 1960 in Unterhaching gegründete Agentur Heye & Partner ist Teil des Agentur-Netzwerks DDB Worldwide, das zur Omnicom Group gehört. Rund 130 Mitarbeiter betreuen Kunden wie BMW Deutschland, BR Bayerischer Rundfunk, Bosch, Google Deutschland, die Käserei Champignon, Linde und Thomas Cook.