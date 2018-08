%%%OneTwoSocial setzt Social Media-Kampagne für HSE24 um%%%

'Glory Nights', 'Independent Chic' oder 'New Nature' – so heißen die Looks, die Influencerin und Schauspielerin Isabell Horn in der neuen Social Media-Kampagne des Teleshopping-Senders HSE24, Ismaning, präsentiert. Die Kampagne entwickelte die Münchner Agentur OneTwoSocial, um auf die Trend-&-Style-Woche aufmerksam zu machen, die vom 12. bis 18. August 2018 stattfindet. In dieser Woche werden die neuen Modetrends der Herbst-/Winter-Kollektion 2018 präsentiert. Die Social Media-Auftritt werden von TV-Werbung flankiert.



Die Videos wurden von der Produktionsfirma Get Flashed Media speziell für Facebook und Instagram produziert. Zusätzlich kommen Call-to-Action sowie ein WhatsApp-Newsletter zum Einsatz.



OneTwoSocial betreut HSE24 seit 2015. Weitere Kunden der Agentur sind Kentucky Fried Chicken, Sky Deutschland, Universal Channel und Versicherungskammer Bayern.