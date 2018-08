%%%BSH Hausgeräte engagiert Namics als Lead Web Analytics Agentur%%%

Die BSH Hausgeräte GmbH mit Stammsitz in München hat ihren Etat für Web Analytics an die Fullservie-Digital-Agentur Namics AG mit Stammsitz in Zürich vergeben. Damit verbunden ist die Durchführung globaler Projekte für die zahlreichen Digital Analytics Kontakt-Punkte des Hausgeräte-Herstellers mit seinen Endverbraucher-Kunden. Die Zusammenarbeit ist auf drei Jahre terminiert und läuft bis Sommer 2021. Das Namics-Team um Client Service Director Joel Flammann konnte sich gegen mehrere Konkurrenten durchsetzen.

Namics wird sich unter anderem das Digital Analytics Consulting und Reporting sowie das Projektmanagement und die technische Implementierung kümmern. Ziel der Namics-Aktivitäten ist es, die personalisierte User Experience auszubauen, zu messen und kontinuierlich zu verbessern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird agil gestaltet und mit einem Experten-Team aus den Namics-Büros in München, Frankfurt und St. Gallen umgesetzt.

Die BSH Hausgeräte GmbH wurde 1967 als Joint-Venture von Siemens und Bosch gegründet. Seit Anfang 2015 ist BSH eine 100-prozentuige Bosch-Tochter. 2017 erzielten die üb er 61.800 BSH-Beschäftigten einen Umsatz von rund 13,8Milliarden Euro.