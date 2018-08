%%%Nexum holt Neugeschäft bei Mustang%%%

Die Jeansmarke Mustang, Künzelsau, baut gerade zusammen mit den E-Commerce-Spezialisten von superReal ihren Online-Shop neu auf (mehr lesen). Dabei sicherte sich die Nexum AG, Köln, den Auftrag, die Commerce- und Marketing-Cloud technisch zu implementieren – von der Frontend-, Backend- und Schnittstellenentwicklung bis hin zu Testing und Qualitätssicherung. Mustang will seinen Kunden künftig ein nahtloses Einkaufserlebnis im Online- und stationärem Handel bieten, bei dem u.a. mithilfe von KI-Funktionen personalisierte Produktempfehlungen ausgespielt werden.

Dafür wird Nexum eine Marketing Cloud einführen, die ermöglicht personalisierte Customer Journeys über alle Kanäle wie E-Mail, Mobile Apps, Anzeigen und den Online-Shop hinweg ermöglicht. Der Relaunch des Onlineshops ist für das 3. Quartal 2018 geplant.

Die Nexum AG beschäftigt 170 feste Mitarbeiter in Köln (Hauptsitz), Hamburg, München und Nürnberg sowie bei der Mehrheitsbeteiligung nexum Agency Switzerland AG mit Standorten in Bern und Basel. Zu den Kunden gehören unter anderem Coop, Interdiscount, Schweizerische Post, Fresenius, Intersnack, Lufthansa Miles & More, Otto, Penny, Rewe, Suzuki sowie das ZDF.

Kreativagentur des Markenklassikers ist Lukas Lindemann Rosinski (mehr zur aktuellen Kampagne bei nb).