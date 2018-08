%%%DCMN und ShareTheMeal kämpfen mit Brotdosen gegen den Welthunger%%%

Die Berliner Kreativ- und Media-Agentur DCMN hat für die ShareTheMeal-App des UN World Food Programme eine Multichannel-Kampagne umgesetzt. Unter dem Slogan 'Es hat sich immer jemand um dich gekümmert. Kümmere dich jetzt um andere – mit ShareTheMeal' wird dazu aufgerufen, über die App Mahlzeiten an bedürftige Kinder zu spenden. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von Grundschulkindern im Libanon, wo sich viele syrische Flüchtlinge aufhalten. WFP stellt gemeinsam mit seinen Partnern Schulessen für syrische Geflüchtete und libanesische Kinder an 37 Grundschulen bereit.



Herzstück der TV-, Print- und Digital-Kampagne ist ein animierter Spot. Darin ist ein kleiner Junge in verschiedenen Alltags-Szenarien zu sehen, in denen er seine Brotdose vergessen hat – und diese dann auf verschiedenen Wegen zugespielt bekommt. Neben DCMN sind zahlreiche Mediapartner an der Kampagne beteiligt: die Welt, N24 Doku, RTL II, Sport1, Eurosport, Discovery Channel, Dmax, Sky, NBC, Turner, Fox, Deluxe Music, sowie Vice Media, BurdaForward, Taboola und die Linkilike Everyday Influencer.



"Technologische Innovation ist der wichtigste Treibstoff im Kampf gegen den Hunger: Es gibt etwa zwanzig Mal mehr Smartphones als hungernde Kinder auf der Welt – und nie war es einfacher, Menschen in Not direkt zu helfen als mit der ShareTheMeal App", erklärt Massimilano Costa, Leiter von ShareTheMeal. "Unsere Kampagne stärkt das Bewusstsein für das immense Transformationspotential von Technologie – und dafür, dass wir das Ziel einer Welt ohne Hunger gemeinsam erreichen können."



Die ShareTheMeal App von WFP ist die weltweit erste App gegen den globalen Hunger. Seit der Markteinführung vor drei Jahren haben sich über 1.000.000 Menschen weltweit der Community angeschlossen. 2017 wurde ShareTheMeal von Google Play als beste Social Impact App ausgezeichnet und 2018 mit dem Android Excellence App Award prämiert.



Raluca Tasca, Marketing-Expertin bei DCMN, ergänzt: "Die Kampagne bettet das manchmal fern und abstrakt scheinende Problem des Welthungers in nachvollziehbare Alltagsszenarien ein – und das ohne dabei unnötig auf die Tränendrüse zu drücken."



DCMN wurde 2010 von Andreas Dengler und Matthias Riedl gegründet. Neben der Zentrale in Berlin unterhält der Dienstleister weltweit acht weitere Büros in Paris, London, New York, Bangalore, Gurgaon, Kapstadt, München und Breslau. Auf der Kundenliste stehen Marken wie Jimdo, eToro, real, Secret Escapes, Holidaycheck, Com2Us, Tado, Gameloft, Outfittery und Glossybox.