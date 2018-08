%%%dietz digital schärft sein Profil %%%

Vom digitalen Allrounder zum Daten- und Content-Spezialisten: Die dietz GmbH & Co. KG aus Schwalbach am Taunus fokussiert sich künftig stärker auf ihre Kompetenz-Schwerpunkte. Agenturchef Oliver Dietz, der die Agentur 1995 gegründet hat, will Kunden ein klareres Profil und den Mitarbeitern mehr Identifikationsmöglichkeiten bieten. Um die Veränderungen auch nach außen hin zu signalisieren, hat er seinem Unternehmen ein grundüberholtes Erscheinungsbild samt neuem Logo verpasst.

Die Basis für weiteres Wachstum soll vor allem die eigene Produktfamilie namens Dynamic sein. Schon vor mehreren Jahren hat dietz begonnen, eigene Softwareprodukte mit digitalen Steuerungs-Tools aufzubauen, die zum Beispiel den Content zwischen Hersteller und Handel organisieren, wie z.B. Dynamic PIM oder das Digital Asset Management System Dynamic DAM. In der Praxis hat dietz seine Systeme beispielsweise bei Unternehmen wie Duracell und Unilever im Einsatz.

Das Kundenspektrum konnte Dietz zuletzt vor allem im FMCG- und Beautybereich ausbauen, mit Neuzugängen wie Coty, der Drogeriemarktkette dm und L'Oréal. Und er rechnet mit weiteren Aufträgen: "Wir sind zurzeit in vielen Gesprächen", erklärt der Agenturchef. "Der USP ist, dass wir hier wahre Schnellboote für Content haben, die aus Systemen wie SAP etc. sourcen und flexibel und effizient einsetzbar sind." Das sei für den deutschen Markt die Zukunft, "da viele IT-Systeme viel zu kostenintensiv und schwerfällig für die Digitalisierung von heute sind", so der Diplom-Kaufmann und Datenexperte.

Aktuell beschäftigt dietz 25 festangestellte Mitarbeiter. Zu den Kunden der Agentur gehören über die genannten Unternehmen hinaus auch P&G, Mumm Sekt und De’Longhi.