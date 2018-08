%%%Revlon startet Inhouse-Agentur The Red House%%%

Für die internationalen Agentur-Networks bzw. deren Holding-Companies scheint sich einiges zu ändern. So hat ich der Kosmetik-Konzern Revlon entschieden, die Kreation künftig über eine Inhouse-Agentur namens The Red House zu realisieren. Der bestehende Vertrag mit der WPP-Tochter Grey ist Ende Juni 2018 ausgelaufen. Die Agentur wird allerdings noch so lange für Revlon weiterarbeiten, bis die Inhouse-Agentur voll funktionsfähig ist, wie das US-Fachblatt Ad Age berichtet.

Parallel vollzieht sich auch ein Wechsel bei der Betreuung des Revlon-Media-Budgets. Hier übernimmt - wie berichtet - die Interpublic-Tochter Initiative das globale Mandat von der WPP-Tochter Mediacom.

Weltweit investiert Revlon rund 500 Millionen Euro in die Werbung.