%%%Kolle Rebbe geht mit Audi auf's 'Next Level'%%%



Kolle Rebbe setzt eine Kampagne für Audi Luxusmarken um (Foto: Kolle Rebbe / Simon Puschmann)

'Der Luxus, neu zu denken': Unter diesem Claim startet die neue Kampagne der Hamburger Agentur Kolle Rebbe für Audi. Die Automarke aus dem Volkswagen-Konzern hat 2018 neue Modelle vor allem im Oberklasse-Segment gelauncht. Diese werden nun gebündelt beworben.



Für den Kampagnen-Spot setzt Kolle Rebbe auf Storytelling. Fabian Frese, Geschäftsführer Kreation bei Kolle Rebbe, erklärt: "Ein etwas tradierter 'Herr Müssen' verkörpert in verschiedenen Formaten das schlechte Gewissen, das sich in unseren Köpfen mit vermeintlich guten Ratschlägen zu Wort meldet – und repräsentiert damit eine konservativere Vorstellung von Luxus und Erfolg. Zu seinem Leidwesen wird 'Herr Müssen' von den Protagonisten aber selbstbewusst und mit einem Augenzwinkern ignoriert."



Die Kampagne umfasst neben TV-, Online- und Kinospots auch OoH-Maßnahmen und Anzeigen in reichweitenstarken Publikumszeitschriften und Tageszeitungen, die um Sonderplatzierungen ergänzt werden. Online wird die Kampagne von einer eigenen Website, programmatischen Bannern, Homepage- Events, Online-Videos sowie Social Media-Maßnahmen flankiert. Insgesamt werden die einzelnen Modelle auf über 40 Motiven gezeigt. Für die fotografische Umsetzung zeichnete Simon Puschmann verantwortlich, die Postproduction übernahm Harvest, Hamburg.



Anfang September 2018 soll ein großes Event bei den Händlern für ihre Kunden unter dem Motto 'Next Level Luxury' stattfinden, das zusätzlich mit einem nationalen Funk-Flight beworben wird.



Der Spot entstand unter der Regie des Schweden Tomas Jonsgarden, produziert wurde er von Markenfilm, Hamburg.

Apropos Markenfilm: In der aktuellen Print-Ausgabe 33 von 'new business' erläutert Geschäftsführer Johannes Bittel, wie der aktuell umsatzstärkste deutsche Werbefilm-Produzent weiter wachsen will. Interessiert? Zur Heftbestellung geht es hier.