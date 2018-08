%%%Zum goldenen Hirschen Stuttgart und deutscher Zoll werben um Nachwuchs%%%



Die Website talent-im-einsatz.de wurde ebenfalls einem Relaunch unterzogen (Foto: Generalzolldirektion / Zum Goldenen Hirschen Stuttgart)

Die Stuttgarter Hirschen setzen bei der Neuausrichtung der Ausbildungskampagne "Dein Talent im Einsatz" für die Generalzolldirektion stärker auf digitale Kanäle. Die bundesweit laufende Kampagne für den aktuellen Bewerbungszeitraum legt den Fokus auf dynamische Contentformate, die Einblicke in den Berufsalltag eines Zöllners geben. Sie richtet sich an Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren und ist noch bis September 2018 zu sehen. Den Etat sicherte sich das Team um Geschäftsführer Henrik Bunzendahl im Herbst vergangenen Jahres. Die Hirschen sind für die strategische Beratung, kreative Konzeption und Umsetzung sowie die Produktions- und Mediasteuerung verantwortlich.

Kampagne gibt Einblick in Berufsfelder

Ziel ist, die Bewerberzahlen zu erhöhen bei gleichzeitig steigender Bewerberqualität. Die bisherige Kommunikation von "Dein Talent im Einsatz" war primär auf Reichweite und Bekanntheit ausgerichtet. Eine Befragung der Fokusgruppen im Rahmen der strategischen Neupositionierung ergab jedoch, dass die Generation Z bei der Berufswahl genau wissen möchte, worauf sie sich einlässt.

"Ganz im Sinne eines Storytellings gehen wir der Frage nach, was die Bewerber bei den verschiedenen Berufsbildern und Karrieremöglichkeiten erwartet", so Henrik Bunzendahl, Geschäftsführer Zum goldenen Hirschen Stuttgart. Zum Einsatz kommen verschiedene Formate, die potenzielle Bewerber in den Social-Media Kanälen abholen sollen. Begleitet werden sie von klassischen Maßnahmen wie Anzeigen, Großflächen und City Light Postern. Ein weiterer Baustein in der Neuausrichtung der Ausbildungskampagne umfasst den Relaunch der Website www.talent-im-einsatz.de.

Zum goldenen Hirschen agiert mit mehr als 300 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt und Wien. Das Kunden-Spektrum reicht von Ferrero und Pernod Ricard über die Hamburger Sparkasse, MediaMarkt, OBI und C&A bis hin zu institutionellen Kunden wie dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

