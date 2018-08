%%%WPP baut Präsenz in den USA aus%%%





Die WPP-Tochter Burson Cohn & Wolfe (BCW) übernimmt in den USA die Hirshorn-Zuckerman Design Group, eine Agentur für Branding, Content und Design. Hirshorn-Zuckerman wurde 1987 in Rockville, Maryland gegründet und beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiter. Neben den Headquarter in Rockville hat die Agentur Büros in Baltimore, Los Angles, New York und Washington DC. Hirshorn-Zuckerman-Gruppe arbeitete bereits mit Hilton Worldwide, Volkswagen, Under Armour und Salesforce zusammen. Neben Multichannel Digital-Design und Development bietet die Agentur Mobile Activation, Social Media, Brand & Identity Creation, Content, Film und Video Production, SEO/SEM sowie Data und Analytics.





Gründerin und Chief Creative Officer Karen Zuckerman wird weiterhin als CCO tätig sein und eng mit Donna Imperato, Global CEO bei BCW, zusammenarbeiten. BCW ist kürzlich durch die Fusion der PR-Agentur-Networks Burson Marsteller und Cohn & Wolfe entstanden. Die Agentur gehört zum PR- und Public Affairs-Bereich der WPP-Holding und beschäftigt weltweit knapp 10.000 Mitarbeiter.