%%%Activision Publishing konsolidiert globalen Media-Etat bei OMD%%%

Das Gaming-Unternehmen Activision Publishing – Tochter des US-Konzerns Activision Blizzard – konsolidiert sein globales Media-Budget bei der Omnicom-Tochter OMD - der Entscheidung ist kein Review-Prozess vorangegangen.







OMD betreute bereits den Markt für Nord- und Latein-Amerika und übernimmt nun zusätzlich die Märkte Europa, den Mittleren Osten, Afrika sowie die Asia-Pazifik-Region. Hier lagen die Activision-Media-Aufgaben bis lang bei der GroupM-Tochter Wavemaker bzw. der Tochter MEC.







OMD wird ab sofort den Media-Etat weltweit betreuen und somit den Launch von Black Ops 4 am 12. Oktober 2018 medial "verantworten".







Der in Santa Moncia ansässige Video-Spiel-Entwickler ist bekannt für die Spiele Call of Duty, Destiny, Spyro und Crash. Activision investiert pro Jahr nach Analysen von COMvergence rund 123 Millionen Euro (140 Millionen US-Dollar) in Measured Media. Activision ist unter anderem auch mit einer Niederlassung in Ismaning bei München präsent.