Grosse Liebe launcht Erstling für Rossmann-Marke Isana

Erstmals in der Unternehmensgeschichte startet die Drogeriekette Rossmann mit Sitz im niedersächsischen Burgwedel eine Reichweiten-Kampagne für die Eigenmarke Isana. Umgesetzt werden die Maßnahmen unter dem Claim 'Pflege den Tag' von der Hamburger Kommunikationsagentur Grosse Liebe. Herzstück der Kampagne sind mehrere sechs- und 12-sekündige Spots, die in den sozialen Netzwerken ausgespielt werden. Grosse Liebe hat zudem eine Landingpage realisiert und macht mit PoS-Materialien in den Rossmann-Filialen auf die Produkte aufmerksam. Darüber hinaus wird die Kampagne von Printanzeigen flankiert. Maßnahmen für die Rossmann-App sowie Banner-Flights sollen folgen.



'Pflege den Tag' soll als Zielgruppe Frauen zwischen 30 und 45 ansprechen und ein weniger kritisches Selbstbild promoten. "Isana ist eine Qualitätsmarke, die Frauen unterstützt, den Alltag von der schönsten Seite anzugehen, aber nicht von ihnen verlangt, perfekt zu sein – das ist das Markenversprechen, das uns überzeugt hat", erläutert Franziska Wittneben, Teamleiterin Kampagnen & Employer Branding bei der Dirk Rossmann GmbH.



Bei Grosse Liebe zeichnet Ursula Schneider als geschäftsführende Gesellschafterin für den Bereich Strategie verantwortlich, Florian Gießmann ist Etat Direktor Unit Brands & Brand Activation. Schneider freut sich über das Projekt: "Es hat bei uns wirklich geknistert in der Agentur, als wir diese aufregende Aufgabe umgesetzt haben: Der ersten Eigenmarke von Rossmann ein offensives Profil zu geben."



Grosse Liebe und Rossmann arbeiten bereits seit den Anfängen der Agentur auf Projektbasis zusammen. Der Dienstleister wurde 2012 gegründet, vor einem Jahr gab sich die Agentur eine neue Struktur und bündelte die hauseigenen Kompetenzen in Units. Auf der Kundenliste stehen Namen wie auto motor sport, Deutscher Ring, Hapag-Lloyd Cruises, Hermes, Madsack Verlag, Postbank, ProSiebenSat.1Group, Seiko Optical und tesa.