%%%L'Occitane engagiert erste Kreativ-Agentur%%%

Der französische Kosmetik-Anbieter L'Occitane vergibt ihren Kreativ-Etat zum ersten Mal an eine Agentur. Neue Kreative-Agentur wird Be Heard-Tochter The Corner mit Sitz in London. Die erste Arbeit der Agentur soll die Weihnachts-Kampagne von L'Occitane werden. Die Kosmetik-Marke will zusammen mit The Corner einen neuen Marketing-Ansatz entwickeln, so Alain Harfouche, Managing Director für Großbritannien und Europa. Die Be Heard-Tochter wird bei der Umsetzung auch auf Ressourcen der Be Heard-Agenturen Freemavens und Agenda21 zurückgreifen.



The Corner setzte sich für diesen Auftrag im Pitch gegen drei Konkurrenten durch. Der Pitch-Prozess wurde von der Beratung Oystercatchers organisiert.



