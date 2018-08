%%%Gore-Tex geht mit neuer Marke an den Start%%%



Das neue Logo der Infinium-Linie ist ein weißer Diamant im Gegensatz zum bereits bestehende schwarzen Logo (Foto: Gore-Tex)

Die Marke Gore-Tex ist seit 60 Jahren bekannt für wasserdichte, windabweisende und atmungsaktive Textilien. Nun wagt sich Gore-Tex in Richtung Performance. Im September 2018 soll "Tested for Life" als neue Kampagne das neue Produkt Gore-Tex Infinium bewerben. Gore-Tex Infinium ist nicht wasserdicht soll dafür aber komfortable und sportlich sein.





Gore-Tex denkt bereits über eine Erweiterung der neuen Produkt-Linie nach und testete im vergangenen Jahr die Ausweitung in Richtung wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv, verrät Achim Ewers zum Rode, der verantwortliche Marken-Team-Leiter bei W. L. Gore & Assoiates.







Die Infinium-Linie bekommt einen weißen Diamanten als Logo. Der schwarze Diamant steht für die wetterschützenden Produkte mit dem Slogen "Guaranteed to Keep You Dry".







Die neue Kampagne soll Ende September 2ß19 in den USA starten und Kosumenten zeigen, die die neuen Produkte tragen, während sie sich sportlich betätigen. Verantwortlich für die Entwicklung der Kreativ-Kampagne war die WPP-Tochter AKQA - Dentsu Aegis unterstützt auf der Media-Seite.