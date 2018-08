%%%Stein baut Zusammenarbeit mit Sanofi aus%%%

Stein Promotions meldet neue Aufträge im HealthCare-Markt: Der Hamburger PoS-Spezialist übernimmt für Sanofi die Betreuung der Marken Dulcolax, Dulcosoft und Antistax Sanofi. Der französische Pharmakonzerns ist seit Frühjahr 2016 Kunde der Agentur und hat Stein zunächst seine Marken Mucosolvan, BoxaGrippal und Silomat anvertraut. Zur Erkältungssaison konzipierte und realisierte das Team beispielsweise B2B- und B2C-Maßnahmen zur Bevorratung und Verkaufsunterstützung in den Apotheken.

"Sanofi profitiert auf ganzer Linie von der POS-Kompetenz und langjährigen Erfahrung von Stein – sowohl in der ideenreichen Konzeption als auch in der perfekten Umsetzung", sagt Jan Schlegel, Head of Trade & Shopper Marketing, zur erweiterten Zusammenarbeit mit dem Dienstleister.



1969 als Promotionagentur gegründet ist Stein seit 1990 Teil der Omnicom Group. Unter der Leitung von Geschäftsführer Lars Roisch entwickelte sich die Hamburger Agentur zum PoS-Experten und erzielt mit über 90 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 22 Mio. Euro.