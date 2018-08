%%%HerrSchmidt zündet explosiven Countdown für 'Mission: Impossible'%%%



Dynamisches Werbemittel: HerrSchmidt bringt 'Mission: Impossible' in die Münchner Innenstadt (Foto: HerrSchmidt / WallDecaux)

Die Frankfurter Kreativagentur HerrSchmidt ließ es zum Filmstart vom sechsten Film aus der 'Mission: Impossible'-Reihe krachen: Gemeinsam mit dem Außenwerber WallDecaux und der Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures Germany setzten die Kreativen eine dynamische OoH-Kampagne in der Innenstadt München um. Auf digitalen City Light-Postern wurde an hochfrequentierten Standorten wie am Stachus, am Hauptbahnhof und am Lenbachplatz über dem Kampagnenmotiv ein Echtzeit-Countdown eingebettet, der die verbleibende Zeit zum Filmstart anzeigte. Bestandteil des Countdowns war eine digitale Zündschnur, die von einer Flamme abgebrannt wurde. Für die Mediaschaltung zeichnete die Düsseldorfer Agentur Wavemaker verantwortlich.



"Für den Blockbuster des Jahres wollten wir eine ganz besondere Aktivierungsidee, die die explosive Spannung des Films auf die Straße transportiert", sagt Melanie Weller, Marketing Manager Paramount Pictures Germany. "Die Kampagne verbindet Content mit Echtzeitkommunikation und kontextuellem Bezug an Premiumstandorten. Und sorgt für die Aufmerksamkeit, die ein Film wie 'Mission: Impossible' verdient."



Und Jonas Kofahl, Leiter Digital & Innovate WallDecaux, ergänzt: "Im Jahrhundertsommer ist Werbung fürs Kino zwar keine 'Mission: Impossible', aber doch eine Herausforderung. Die Kombination von dynamischer Kommunikation direkt am Point-of-Sale sorgt für eine hohe Aufmerksamkeit und spricht Kinofans zielgenau und effektiv an."



Die 2002 gegründete Agentur HerrSchmidt beschäftigt rund 20 Mitarbeiter. Auf der aktuellen Kundenliste stehen die Alte Leipziger, der Industriebtrieb Takeuchi und den American Football-Verein Samsung Frankfurt Universe. In der Vergangenheit setzten die Kreativen bereits Projekte für den Energieversorger Badenova, die FAZ, Subaru, traffiq oder TÜV Süd um.