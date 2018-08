%%%Wiener Hirschen bringen mit AR-App OoH-Plakate in Bewegung%%%



Foto: Zum Goldenen Hirschen

Eigentlich haben die beiden Österreicher Sergiu Ardelean and Codin Popescu ihre App Artivive entwickelt, um Gemälde, Fotografien, Body-Art oder andere Kunstwerke über eine Augmented Reality-Funktion zum Leben zu erwecken. Jetzt zeigt die Wiener Dependance der Agentur Zum Goldenen Hirschen, wie die App auch im Marketingkontext kunstvoll eingesetzt werden kann: Die Kreativen haben eine Imagekampagne für die Gebäudereiniger-Innung der österreichischen Metropole entwickelt, deren Motive man mit dem Smartphone und Artivive animieren kann.

Unter dem Motto "Helden, die man leicht übersieht" setzen die Hirschen die "Alltagshelden" an ihren Arbeitsplätzen in Krankenhäusern, Großküchen oder Mietshäusern in Szene. Richtet man eine Smartphone-Kamera auf die Plakate, beginnen sich die "Miniaturen" zu bewegen.

Agenturgeschäftsführer Herbert Rohrmair-Lewis erklärt: "Wir sind wirklich stolz auf diese Kampagne, da innovative Plakatlösungen immer seltener werden." Eine zweite Welle ist für den Herbst geplant. "Die Fortsetzung findet auf Citylights statt. Hier kommt dann noch deutlicher zu tragen, dass die Kampagne auch animiert wird." Rohrmeier-Lewis wurde im Juni zum Managing Director des 2013 gegründeten Wiener Standorts berufen (mehr dazu bei nb).

Artivive kam bisher ausschließlich im Kunstbereich zum Einsatz. 2017 gelauncht, haben bereits verschiedene renommierte Museen wie die Wiener Albertina, das Ilmin Museum of Art in Seoul und die Leica Gallery in Singapur Projekte mit der App realisiert. Das österreichische Start-up beschäftigt inzwischen zehn Mitarbeiter.